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Италия торопит ЕС с принятием российской вакцины от COVID-19 

ИА Regnum 21 минуту назад
Италия поторопит ЕС с принятием российской вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Италия обратилась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с просьбой ускорить научную оценку российской вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает портал unicitta. it.

«Мы не должны опасаться вакцин из разных стран, важно, чтобы они получили одобрение EMA», — сказал Сперанца.

По его словам, представители итальянского экспертного сообщества высоко оценили российский препарат, однако его потенциальное использование в Италии требует одобрения EMA.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Италию поступила первая партия вакцины от коронавируса компании Moderna. В партии — 47 тысяч доз вакцины, они будут переданы в те регионы, где активнее других использовали ранее полученную вакцину Pfizer.
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В мире , ЕС
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