Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», написал в статье для издания Welt журналист Жак Шустер. По его словам, препарат уже доказал свою эффективность.

Шустер подчеркнул, что в последний раз европейские страны и США трепетали после того, как СССР в 1957 году запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. С тех пор удивить Запад российскими техническими разработками было довольно трудно. Когда Москва заявила о запуске серийного производства первой вакцины от коронавируса, западные политики были вынуждены признать, что Россия — это «не Верхняя Вольта (африканская страна третьего мира — прим. ред.) с ракетами», подчеркнул публицист.

Высокая эффективность «Спутника V», по его словам, уже доказана. Это было отмечено в авторитетном научном журнале Lancet. Речь о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины.

В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%. Именно поэтому, считает Шустер, решение российского руководства использовать препарат в рамках массовой вакцинации без обнародования сведений о нём абсолютно оправдано.