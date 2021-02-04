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Москва

В Германии заявили об удивлении Запада из-за российской вакцины 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», написал в статье для издания Welt журналист Жак Шустер. По его словам, препарат уже доказал свою эффективность.
Шустер подчеркнул, что в последний раз европейские страны и США трепетали после того, как СССР в 1957 году запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли. С тех пор удивить Запад российскими техническими разработками было довольно трудно. Когда Москва заявила о запуске серийного производства первой вакцины от коронавируса, западные политики были вынуждены признать, что Россия — это «не Верхняя Вольта (африканская страна третьего мира — прим. ред.) с ракетами», подчеркнул публицист.
Высокая эффективность «Спутника V», по его словам, уже доказана. Это было отмечено в авторитетном научном журнале Lancet. Речь о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины.
В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%. Именно поэтому, считает Шустер, решение российского руководства использовать препарат в рамках массовой вакцинации без обнародования сведений о нём абсолютно оправдано.
Европа согласилась применять «Спутник V» на условиях прозрачности
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может применяться в странах Евросоюза, если будут обнародованы все документы, связанные с препаратом. Российским производителям, по её словам, следует открыть доступ к своим отчетам и продемонстрировать полную прозрачность. Только в этом случае они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин.
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В мире , Видео , Наука и техника , ЕС , Еврокомиссия
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