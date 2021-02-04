В России специально вывели новый штамм коронавируса 

Российские ученые создали образцовый штамм коронавируса, который поможет в борьбе с инфекцией, сообщает РИА Новости. Новый вирус уже утвержден специалистами Росстандарта.

В ведомстве подчеркнули, что эталонный штамм позволит эффективнее диагностировать заражение коронавирусом, приведя «все тест-системы к одному знаменателю», а также успешнее проводить лечение и выявлять ранее неизвестные мутации инфекции.

На сегодняшний день в мире известно о 12 тысячах мутациях коронавируса. Последняя была обнаружена в Германии в клинике немецкого города Гармиш-Партенкирхен в Баварии. В середине января у троих пациентов был обнаружен коронавирус-мутант. Новый штамм отправили на исследование в клинику Charite.

Самой опасной считается разновидность инфекции, обнаруженная в Великобритании. Ученые, изучив ранее не известный штамм, пришли к выводу, что он распространяется гораздо быстрее (до 70%).

Каждый коронавирус-мутант обладает уникальными характеристиками. Так, в США нашли коронавирус сразу с тремя мутациями одновременно.

Разновидности инфекции находят в разных уголках мира. У жителей норвежского города Тронхейм ранее диагностировали заражение неизвестным ранее видом инфекции. В конце августа индонезийские ученые выяснили, что почти половина всех зараженных коронавирусом людей в стране являются носителями нового, ранее не изученного штамма инфекции.

Отмечалось, что мутация способствует более быстрой передаче вируса, однако точных данных, что она провоцирует более сложное протекание болезни, выявлено не было. Вьетнамские ученые также выявляли коронавирус-мутант, преимущественно у гостей и жителей города Дананг. Вирус характеризуется более высокой скоростью распространения, а также более агрессивным влиянием на организм инфицированного человека.