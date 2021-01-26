Пока вы в маске: Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса 

Все новости на карте

Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин акже потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в стране.

Попова заявила об иммунитете переболевших COVID-19 к британскому штамму

"Очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Разработчик "Новичка" выпустит лекарство от коронавируса

Лекарственное средство основано на препарате диуцифоне, который был синтезирован в СССР в 1967 году и был предназначен для лечения проказы.

Состояние Алисы Фрейндлих улучшилось

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что актрису перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику.

Врач перечислил запреты до вакцинации

Сергей Булкин/NEWS.ru