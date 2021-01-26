Пока вы в маске: Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса 

Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин акже потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в стране.
Попова заявила об иммунитете переболевших COVID-19 к британскому штамму
"Очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Разработчик "Новичка" выпустит лекарство от коронавируса
Лекарственное средство основано на препарате диуцифоне, который был синтезирован в СССР в 1967 году и был предназначен для лечения проказы.
Состояние Алисы Фрейндлих улучшилось
В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что актрису перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику.
Врач перечислил запреты до вакцинации
Сергей Булкин/NEWS.ru
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов напомнил, что на результат вакцинации больше всего влияет простуда, поэтому если она есть — лучше отложить вакцинацию до выздоровления.