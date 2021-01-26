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Москва

Пока вы в маске: Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса 

Елена Прошина 1 час назад

Мишустин анонсировал выпуск третьей вакцины от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин акже потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в стране.
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Попова заявила об иммунитете переболевших COVID-19 к британскому штамму

"Очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Разработчик "Новичка" выпустит лекарство от коронавируса

Лекарственное средство основано на препарате диуцифоне, который был синтезирован в СССР в 1967 году и был предназначен для лечения проказы.
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Состояние Алисы Фрейндлих улучшилось

В Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова сообщили, что актрису перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику.
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Врач перечислил запреты до вакцинации

Сергей Булкин/NEWS.ru
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов напомнил, что на результат вакцинации больше всего влияет простуда, поэтому если она есть — лучше отложить вакцинацию до выздоровления.
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Общество , Видео , Анна Попова , Алиса Фрейндлих , Владислав Жемчугов , Михаил Мишустин , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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