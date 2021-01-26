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Москва

Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение 

ТАСС 1 час назад
Состояние Фрейндлих улучшилось
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с коронавирусом, переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

"Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию", — сказал собеседник агентства.

Актрису госпитализировали с диагнозом "коронавирус" 25 декабря. В Большом драматическом театре после этого сообщали, что она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.
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Общество , Алиса Фрейндлих , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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