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Москва

Попова сообщила, что иммунитет у перенесших коронавирус защищает и от «британского» штамма 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Попова заявила об иммунитете переболевших COVID-19 к британскому штамму
Фото: РИА Новости
Иммунитет у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, защищает и от британской мутации. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем исследование вируса, который мы выделили в нашем научном центре "Вектор". Могу сказать, что на сегодняшний день программа реализуется по графику в полном объеме, но уже сегодня очевидно, что иммунитет, который сформировался после перенесённой болезни у людей, которые были инфицированы привычным уже штаммом коронавируса, остается и очень эффективен и противодействует британскому штамму, который имеет определенные мутации", — сказала она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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Общество , Москва
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