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Москва

Врач рассказал, что нельзя делать за день до вакцинации 

News.ru 42 минуты назад
Врач перечислил запреты до вакцинации
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с NEWS.ru сообщил о том, что нельзя делать накануне вакцинации от коронавируса и в каких случаях ее нужно отложить на полгода.

Всех волнует алкоголь — и я тут скажу, что лучше не «напиваться». Это изменяет печень, а она влияет на формирование иммунитета. Табак, еда — все остальное можно, но помните, что на результат вакцинации больше всего влияет простуда, поэтому если она есть — отложите вакцинацию до выздоровления и потом сделайте тест на антитела. А если будут антитела — откладывайте вакцинацию на полгода, — заключил Жемчугов.

NEWS.ru напоминает, что ранее норвежский журналист Ян Эспен Крусе рассказал об опыте вакцинации «Спутником V». Работник СМИ поделился опытом, рассказав, что прививки в России стали доступны и для иностранцев.
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Наука и техника , Владислав Жемчугов
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