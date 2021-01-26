Врач перечислил запреты до вакцинации

Всех волнует алкоголь — и я тут скажу, что лучше не «напиваться». Это изменяет печень, а она влияет на формирование иммунитета. Табак, еда — все остальное можно, но помните, что на результат вакцинации больше всего влияет простуда, поэтому если она есть — отложите вакцинацию до выздоровления и потом сделайте тест на антитела. А если будут антитела — откладывайте вакцинацию на полгода, — заключил Жемчугов.