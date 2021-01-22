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Москва

Пока вы в маске: операторы попросили компенсацию за слежку за COVID-больными 

Елена Прошина 28 минут назад

Операторы попросили компенсацию за слежку за COVID-больными

Пять российских регионов могут в скором времени ввести систему мониторинга геоданных по зараженным коронавирусом. Эта система ранее работала в России и её хотят возобновить, только теперь операторы связи хотят, чтобы им компенсировали затраты.
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Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд

Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
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Греция стала единственной в ЕС «зелёной» страной по коронавирусу

Греция по-прежнему остается единственной страной в Европейском союзе с «зелеными» зонами в картах распространения пандемии, опубликованных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 21 января.
Согласно цветовому кодированию на этих картах, зеленые зоны указывают на низкий уровень распространения коронавирусной инфекции.
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Постановщик трюков для фильмов "Такси" Реми Жюльен умер от коронавируса

кадр из фильма "Босс" (1968)
Французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для фильмов "Такси" и нескольких картин про Джеймса Бонда, умер на 91-м году жизни от последствий COVID-19. Каскадер был госпитализирован несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи (департамент Луаре) после заражения коронавирусом.
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Россия договорилась с Венгрией о поставке "Спутника V"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию.
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Москва уступила лидерство по числу новых заражений коронавирусом

За минувшие сутки в Москве выявили 3037 случаев заражения коронавирусом. Среди российских регионов Москва занимает второе место, уступая Санкт-Петербургу, где выявили 3104 случая заражения коронавирусом.
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Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных правил

Албанские власти объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в МИД Албании.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Ирина Волк , Джеймс Бонд , Михаил Мурашко , Петер Сийярто , Алексей Кривошеев , ЕС , МВД , РИА Новости , Reuters
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