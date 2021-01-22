Пока вы в маске: операторы попросили компенсацию за слежку за COVID-больными 

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Операторы попросили компенсацию за слежку за COVID-больными

Пять российских регионов могут в скором времени ввести систему мониторинга геоданных по зараженным коронавирусом. Эта система ранее работала в России и её хотят возобновить, только теперь операторы связи хотят, чтобы им компенсировали затраты.

Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд

Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Греция стала единственной в ЕС «зелёной» страной по коронавирусу

Греция по-прежнему остается единственной страной в Европейском союзе с «зелеными» зонами в картах распространения пандемии, опубликованных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) 21 января.

Согласно цветовому кодированию на этих картах, зеленые зоны указывают на низкий уровень распространения коронавирусной инфекции.

Постановщик трюков для фильмов "Такси" Реми Жюльен умер от коронавируса

кадр из фильма "Босс" (1968)

Французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для фильмов "Такси" и нескольких картин про Джеймса Бонда , умер на 91-м году жизни от последствий COVID-19. Каскадер был госпитализирован несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи (департамент Луаре) после заражения коронавирусом.

Россия договорилась с Венгрией о поставке "Спутника V"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию.

Москва уступила лидерство по числу новых заражений коронавирусом

За минувшие сутки в Москве выявили 3037 случаев заражения коронавирусом. Среди российских регионов Москва занимает второе место, уступая Санкт-Петербургу, где выявили 3104 случая заражения коронавирусом.

Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения антикоронавирусных правил