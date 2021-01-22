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Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины «Спутник V» 

РИА Новости 51 минуту назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В Москве в пятницу состоялась встреча Мурашко и Сийярто, уточнили в пресс-службе.

"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — говорится в сообщении.

Названо число зарубежных производственных площадок «Спутника V»
Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт по поставке вакцины в Венгрию.
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Общество , Видео , Михаил Мурашко , Петер Сийярто , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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