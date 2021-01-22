Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В Москве в пятницу состоялась встреча Мурашко и Сийярто, уточнили в пресс-службе.
"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — говорится в сообщении.
Мурашко в ходе встречи отметил, что Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт по поставке вакцины в Венгрию.