Умер постановщик трюков для фильмов «Такси» Реми Жюльен 

Французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для фильмов "Такси" и нескольких картин про Джеймса Бонда , умер на 91-м году жизни от последствий COVID-19. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора.

По его сведениям, каскадер был госпитализирован несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи (департамент Луаре) после заражения коронавирусом.