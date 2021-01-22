Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер постановщик трюков для фильмов «Такси» Реми Жюльен 

ТАСС 17 минут назад
Умер постановщик трюков для фильмов «Такси» Реми Жюльен
Фото: Кадр из фильма "Босс"
Французский каскадер Реми Жюльен, постановщик трюков для фильмов "Такси" и нескольких картин про Джеймса Бонда, умер на 91-м году жизни от последствий COVID-19. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на депутата Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьера Дора.
По его сведениям, каскадер был госпитализирован несколько дней назад в реанимационное отделение больницы города Монтражи (департамент Луаре) после заражения коронавирусом.
Жюльен с юного возраста увлекался мотоспортом. В 1957 году стал чемпионом Франции по мотокроссу. Его карьеру в качестве гонщика заметили не только в спортивных, но и кинематографических кругах. Так, с 60-х годов XX века Жюльен стал активно принимать участие в постановках трюков с мотоциклами, автомобилями, лодками и прочими транспортными средствами в фильмах про Фантомаса и Джеймса Бонда, работал с такими выдающимися французскими актерами, как Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Луи де Фюнес.
Умер первый советский каскадер Александр Массарский
Всего за свою карьеру поставил более 1,4 тыс. трюков. Среди его работ зрелищные кадры в фильмах "Фантомас" (режиссер Андре Юнбель, 1964), "Ограбление по-итальянски" (режиссер Питер Коллинсо, 1969), "Жизнь взаймы" (режиссер Сидни Поллак, 1976), "Укол зонтиком" (режиссер Жерар Ури, 1980), "Профессионал", (режиссер Жорж Лотнер, 1981), "Только для твоих глаз" (режиссер Джон Глен, 1981), "Осьминожка" (режиссер Джон Глен, 1983), "Такси" (режиссер Жерар Кравчик, 1999), "Код да Винчи" (режиссер Рон Ховард, 2006) и многих других.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
ТАСС: последние новости
Законодатель США представила резолюцию об импичменте Байдена через сутки после инаугурации Законодатель США представила резолюцию об импичменте Байдена через сутки после инаугурации В Пентагоне приняли решение судить трех заключенных Гуантанамо за теракты в Индонезии В Пентагоне приняли решение судить трех заключенных Гуантанамо за теракты в Индонезии СМИ: Пакистан получил запрос на регистрацию российской вакцины "Спутник V" СМИ: Пакистан получил запрос на регистрацию российской вакцины "Спутник V"
Комментарии 1
В мире , Жорж Лотнер , Джон Глен , Жерар Ури , Джеймс Бонд , Жерар Кравчик , Александр Массарский , Ален Делон , Жан-поль Бельмондо
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
03:03
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение