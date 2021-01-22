Албания вышлет российского дипломата

Албанские власти объявили персоной нон грата российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в МИД Албании.

«Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть. Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности (жителей Албании)», — говорится в заявлении ведомства, передает Deutsche Welle.

По данным албанских властей, информация о нарушении Кривошеевым коронавирусных ограничений поступала с 20 апреля. В министерстве не уточнили, как именно дипломат нарушил действующие в Албании меры по сдерживанию распространения коронавируса. В то же время албанские власти заверили Россию в дружеских чувствах и готовности к постоянному улучшению отношений между странами.

При этом в посольстве России считают обвинения необоснованными.