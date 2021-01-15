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Что стало с героями «Ералаш» 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
14 января умер кинорежиссер Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш, который стал культовым и выходил на экранах около 45 лет. Грачевский искал талантливых детей по всей стране. Для многих из них съемки в «Ералаше» стали путевкой в большое кино.

«Я буду скучать и никогда не забуду. Спасибо за все, за каждое слово, за каждый совет, за поддержку и веру», — написала актриса «Ералаш» Ольга Кузьмина у себя на странице в Instagram после известий о смерти Грачевского.


«Светлая тебе память. Мои соболезнования семье», — прокомментировал кончину режиссера главный озорник «Ералаша» Владимир Сычев.

Как сложилась судьба актеров киножурнала в фотогалерее от «Рамблер».
Анна Цуканова снялась в 17 сюжетах «Ералаша». Сейчас актриса выпускница Щукинского театрального училища, жена режиссера Александра Котта и мама двоих детей. За ее плечами более 70 ролей. Цуканова снималась в сериале «Восьмидесятые» и фильме «Брестская крепость».
Карьера Александра Лойе началась еще до съемок в киножурнале, но именно «Ералаш» принес ему популярность. Снявшись в 12 эпизодах «Ералаша», Александр уверенно продолжил свою актерскую карьеру, окончил Щепкинское училище, играет в кино и театре по сей день.
Екатерина Вуличенко в кино дебютировала в детстве, снявшись в нескольких сериях киножурнала «Ералаш». Любителям киножурнала Катя запомнилась как девочка из серии «Он и она». Сейчас Вуличенко профессиональная актриса, работает в театре и снимается в кино.
Велимир Русаков — главный хулиган «Ералаша». Голосом Русакова говорит Драко Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере. Основал собственную панк-группу.
Полина Ртищева снялась в 5 выпусках киножурнала. Мать троих детей, ведет блог о психологии.
Еще один озорник «Ералаша» Владимир Сычев. После карьеры в киножурнале окончил театральный институт. Снимался в телесериале «Физрук».
Звезда телесериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева тоже успела засветиться в «Ералаше». Сегодня Настя продолжает сниматься в кино, сериалах, музыкальных клипах, а также играет в театре.
Антон Колесников был звездой киножурнала конца 90-х. Сейчас актер занимается дубляжом иностранных фильмов.
Карьера звезды телесериала «Кухня» Ольги Кузьминой также началась в киножурнале. Ольга снялась в выпуске «Никто, кроме меня».
Один из самых ярких актеров «Ералаша» Александр Головин с детства обучался хореографии и актерскому мастерству в модельном агентстве Вячеслава Зайцева. Сегодня он наиболее известен своей ролью в серии фильмов «Елки».
Наталья Ионова, более известная как «Глюк’oZа», своей карьере во многом обязана съемкам в киножурнале. Ионова попала в «Ералаш» в 11 лет. Благодаря киножурналу Ионову заметили и пригласили на съемки фильма «Триумф», где ее талант раскрыл музыкальный композитор Макс Фадеев.
Кирилл Емельянов с детства мечтал об актерской карьере. Он снялся в 4 эпизодах «Ералаша». Один из главных персонажей телесериала «Кадетство».
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Общество , Фото , Шоу-бизнес , Антон Колесников , Анастасия Сиваева , Наталья Ионова , Екатерина Вуличенко , Макс Фадеев , Ольга Кузьмина , Александр Лойе , Кирилл Емельянов , Александр Головин , Анна Цуканова , Вячеслав Зайцев , Велимир Русаков , Владимир Сычев , Борис Грачевский , Александр Котт , Гарри Поттер
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