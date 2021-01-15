«Я буду скучать и никогда не забуду. Спасибо за все, за каждое слово, за каждый совет, за поддержку и веру», — написала актриса «Ералаш» Ольга Кузьмина у себя на странице в Instagram после известий о смерти Грачевского.

«Светлая тебе память. Мои соболезнования семье», — прокомментировал кончину режиссера главный озорник «Ералаша» Владимир Сычев.