Россияне получат паспорта вакцинированного

Жители России в январе смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашков во вторник, 29 декабря.

Лидер Аргентины заявил о торговой войне вокруг российской вакцины

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал ситуацию вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую критикуют политические оппоненты РФ и многие мировые СМИ.

Россияне смогут самостоятельно выбирать вакцину от COVID-19

Предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер.

Клиника в «Сколково» привезет в Россию вакцины Pfizer и Moderna

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков

Российские туристы признались в поездках за рубеж запрещенным способом

Российские туристы признались в том, что, несмотря на пандемию COVID-19 и введенные на ее фоне ограничения, они путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые границы государств. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.