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Россияне в январе смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Россиянам начнут выдавать паспорта вакцинированного
Фото: Вечерняя Москва
Жители России в январе смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашков во вторник, 29 декабря.
По его словам, оформить паспорт россияне смогут на сайте госуслуг, передает РИА Новости.

— Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе, получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет, — сказал Михаил Мурашко.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести спецпаспорта для обладателей антител к коронавирусу.
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Общество , Валентина Матвиенко , Михаил Мурашко , Совет Федерации , РИА Новости
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