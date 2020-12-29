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Москва

Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19 

РИА Новости и ещё 25 1 час назад
Россияне смогут самостоятельно выбирать вакцину от COVID-19
Фото: РИА Новости
Предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

"У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы", — сказала вице-премьер.

На уточняющий вопрос, будет ли у граждан возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины, Голикова ответила утвердительно.

"Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", — сказала вице-премьер.

Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи "Спутник V" и разработку центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.
Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемый цельновирионный препарат — в его основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Регистрация ожидается в феврале 2021 года.
На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" — разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. По словам депутата Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Татьяна Голикова , Александр Петров , МГУ , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва , Ростовская Область , Тульская Область
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