Россияне смогут самостоятельно выбирать вакцину от COVID-19

"У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы", — сказала вице-премьер.