Клиника в «Сколково» привезет в Россию вакцины Pfizer и Moderna

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков.
«Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», — ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины.
«Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», — добавили в пресс-службе компании.
По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем — участия в ней „Хадассы“, только после этого смогут начаться исследования», — пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания — в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.