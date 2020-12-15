Прощание с Валентином Гафтом 

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Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом прошло во вторник в московском театре "Современник". Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб с телом артиста был установлен на сцене в окружении цветов и венков. На большом экране показывали фото из архива актера, звучала тихая музыка, записи песен и стихов в исполнении Гафта.

Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.