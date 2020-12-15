Прощание с Валентином Гафтом 

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом прошло во вторник в московском театре "Современник". Об этом сообщает РИА Новости.
Гроб с телом артиста был установлен на сцене в окружении цветов и венков. На большом экране показывали фото из архива актера, звучала тихая музыка, записи песен и стихов в исполнении Гафта.
На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум.
Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.