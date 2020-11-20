Прощание с Романом Виктюком 

Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком состоялось в стенах его театра в Москве в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Гроб с телом был расположен на основной сцене театра, в окружении венков и цветов от друзей и близких артиста. На большом экране над сценой одна за другой сменялись фотографии Виктюка.

Театральный режиссер будет похоронен во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.

За многолетнюю творческую жизнь Роман Виктюк поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.