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Прощание с Романом Виктюком 

Александр Котлеткин 20 минут назад
Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком состоялось в стенах его театра в Москве в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.
Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
Гроб с телом был расположен на основной сцене театра, в окружении венков и цветов от друзей и близких артиста. На большом экране над сценой одна за другой сменялись фотографии Виктюка.
Театральный режиссер будет похоронен во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.
За многолетнюю творческую жизнь Роман Виктюк поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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Общество , Фото , Роман Виктюк
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