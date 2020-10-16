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Пока вы в маске: Проценко рассказал о второй волне COVID-19 

Сергей Василенок 1 час назад

Проценко рассказал о наступлении второй волны COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о наступлении второй волны коронавируса в России.

"Мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой", — отметил врач.

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Цену на лекарство от коронавируса в РФ понизят вдвое

Федеральная антимонопольная служба согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость препарата снизится как минимум вдвое.
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Ученый спрогнозировал срок окончания пандемии в России

Пандемия коронавируса в России продлится до конца 2021 года. Такой срок назвал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
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Кремль обеспокоен распространением коронавируса в РФ

Кремль обеспокоен активной динамикой распространения коронавируса, но считает, что ситуация пока остается под контролем. Об этом в пятницу заявил Дмитрий Песков.
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В России за сутки выявили 15 150 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Общество , Видео , Дмитрий Песков , ФАС , ИТАР-ТАСС
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