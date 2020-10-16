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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о наступлении второй волны коронавируса в России.

"Мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой", — отметил врач.

Федеральная антимонопольная служба согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость препарата снизится как минимум вдвое.

Пандемия коронавируса в России продлится до конца 2021 года. Такой срок назвал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Кремль обеспокоен активной динамикой распространения коронавируса, но считает, что ситуация пока остается под контролем. Об этом в пятницу заявил Дмитрий Песков

В России в течение суток зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.