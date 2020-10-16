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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о наступлении второй волны коронавируса 

Мослента и ещё 1 56 минут назад
Проценко рассказал о наступлении второй волны COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о наступлении второй волны коронавируса в России. Своем мнение по этому поводу он высказал в программе «Дайте сказать!» на YouTube.
«Наверное, мы подходим ко второй волне. Почему говорю так аккуратно, потому что очень сложно сейчас выделить типичную для любого осеннего сезона заболеваемость простудой», — сказал он. По словам Проценко, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем от других вирусов.
Врач считает, что этот сезон будет опаснее. Он также выразил мнение, что вводимые в Москве ограничение направлены на то, чтобы снизить риск заражения.
Кроме того, в беседе с журналистами Проценко объяснил высокую смертность россиян с коронавирусом. По его словам, в городе увеличилось число заболевших пожилых людей с тяжелой сопутствующей патологией.

«Прогнозировать COVID дело абсолютно неблагодарное, потому что все те прогнозы, созданные с мощными инструментами статистики, не смогут предсказать, что происходит», — резюмировал он.

За последние сутки в Москве выявили 5049 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в столице зарегистрировано 352 995 случаев заражения коронавирусом, умерли 5850 человек, выздоровели 270 226 пациентов.
Сейчас в столице действует ряд ограничений. В частности, пожилым людям старше 65 лет рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. Их социальные карты заблокированы, однако они смогут воспользоваться бесплатным проездом для поездки в больницу. Кроме того, московским компаниям по возможности было рекомендовано перевести на удаленку ряд сотрудников.
В московские ночные клубы будут пускать посетителей только при регистрации их номеров телефонов. Теперь москвичи, пришедшие в открытые с полуночи и до 6 утра клубы, должны будут на входе отсканировать QR-код либо отправить сообщение на номер 7377. В случае если в дальнейшем выяснится, что у кого-то из присутствовавших выявили коронавирус, тех, кто был в клубе в этот день, оповестят и направят их на тестирование на COVID-19.
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Общество , Москва
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