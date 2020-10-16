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Ученый спрогнозировал срок окончания пандемии в России 

Lenta.ru 46 минут назад
Спрогнозирован срок окончания пандемии в России
Фото: РИА Новости
Пандемия коронавируса в России продлится до конца 2021 года. Такой срок в разговоре с «Известиями» спрогнозировал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
По его словам, выйти на плато в стране не получится до начала следующего года, а до конца 2020-го рост заболеваемости продолжится. Эту тенденцию ученый объяснил осенне-зимним периодом, скученностью людей в теплых помещениях и длительным бессимптомным периодом у COVID-19, во время которого человек может заражать окружающих.

«Пока не будет проводиться серьезная кампания по вакцинации, ожидать снижения числа зараженных не приходится», — подытожил Ризванов.

Ранее ученые рассчитали самый пессимистичный сценарий распространения коронавируса в России. Согласно нему, через несколько месяцев число заражений вырастет до сотен тысяч в день. При такой динамике к 1 января показатели по летальности в день составят около четырех тысяч смертей. Подобный сценарий возможен, если все граждане не будут носить маски, соблюдать дистанцирование и другие меры защиты. Если же россияне будут следовать всем этим рекомендациям, то к началу 2021 года число новых случаев инфицирования в сутки не превысит четырех тысяч.
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Общество , газета "Известия"
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