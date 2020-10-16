"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой [по коронавирусу], мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, — сказал он. — Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать".