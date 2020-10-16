Кремль обеспокоен активной динамикой распространения коронавируса, но считает, что ситуация пока остается под контролем. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой [по коронавирусу], мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, — сказал он. — Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать".
При этом Песков подчеркнул, что "сейчас ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику".