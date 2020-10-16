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Кремль обеспокоен распространением коронавируса 

ТАСС 49 минут назад
Кремль обеспокоен активной динамикой распространения коронавируса, но считает, что ситуация пока остается под контролем. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой [по коронавирусу], мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, — сказал он. — Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать".

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При этом Песков подчеркнул, что "сейчас ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику".
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Политика , Видео , Дмитрий Песков
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