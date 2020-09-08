Что стало с миллиардером Владимиром Брынцаловым 

Брынцалов родился 23 ноября 1946 года в Черкесске , его отец был репрессирован, а мать, дочку казачьего атамана, отказались брать в школу. Семья Брынцалова жила в крытой камышом мазанке, с печкой и почти без мебели. Родители будущего бизнесмена сменили несколько профессий и в итоге начали продавать на рынке молоко и мед, держали корову, разводили кроликов и голубей.

Брынцалов рассказывал, что в восьмом классе его исключили из школы «за драки и разные другие дела», среднее образование он получил в школе рабочей молодежи. В 1969 году Брынцалов получил диплом горного инженера, позже начал преподавать в Черкесском политехникуме, успел поработать прорабом на стройке и начальником подсобного хозяйства в совхозе.

В 1987 году в Москве Брынцалов зарегистрировал сельскохозяйственный кооператив «Пчелка». Позже возглавил столичную Ассоциацию производителей лекарств (в будущем АО «Ферейн»). К 1995 году Брынцалов оценивал свое состояние в два миллиарда долларов.

Впервые в выборах в Госдуму Брынцалов участвовал в 1993 году, проиграл, но через два года все же попал в парламент от «Блока Ивана Рыбкина». В 1996-м бизнесмена зарегистрировали кандидатом в президенты России. На выборах он получил 0,16 процента голосов избирателей и занял последнее место.

В 1999-м Брынцалов участвовал в выборах губернатора Московской области, но в итоге снова стал депутатом Госдумы. В 2004 году выдвигался на пост президента России, но не прошел регистрацию.