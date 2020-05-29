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Надгробия русского криминала 

BigPicture.ru 38 минут назад
Времена лихих 90-х давно прошли, однако свидетельства тех лет еще можно встретить в ряде мест. В том числе и на кладбищах, где возвышаются надгробия криминальных авторитетов. Фотограф Денис Тарасов представил серию фотографий могильных памятников криминальным авторитетам и главам влиятельных семей в 90-е годы. Кадры сделаны преимущественно в Екатеринбурге и Днепропетровске, однако автор отмечает, что подобный стиль присущ множеству городов России и стран бывшего СССР периода «дикого рынка» и криминальных войн.
Люди старались выделиться роскошью и богатством не только в жизни, но и после смерти, которая настигала многих в весьма раннем возрасте. На памятниках, установленных на самых дорогих участках кладбищ, изображены не только сами покойные, но и атрибуты их богатой жизни: иностранные автомобили, столы с яствами, изысканная мебель и прочее. Работы Тарасова вызвали большой интерес на Западе и стали частью экспозиции лондонской Saatchi Gallery, а также опубликованы Нuffingtonpost.
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Общество , Фото , Денис Тарасов
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