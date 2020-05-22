«Медсестра в бикини» стала звездой 

«Медсестра в бикини» Надежда Жукова стала звездой в западных СМИ. О девушке написали такие издания, как The Sun, Daily Mail и New York Post. Журналисты и читатели восхитились красотой Надежды, а один из пользователей соцсети Twitter нарисовал портрет медработницы.

Надежде Жуковой 23 года. Она закончила Рязанский государственный медицинский университет, а сейчас работает в тульской больнице.

Фотография медсестры в защитном костюме и бикини, работающей с зараженными коронавирусом пациентами, была опубликована «Тульскими новостями» во вторник, 19 мая. По информации журналистов, девушка не знала, что костюм настолько прозрачный. Она решила не надевать другую одежду, так как в нем тяжело работать из-за жары.

В местном Минздраве девушке сделали замечание, а с персоналом медучреждения провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Позже за девушку вступились главврач больницы и губернатор Тульской области, а также пользователи соцсетей.