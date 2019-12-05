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Снос киноцентра «Соловей» 

Рамблер 1 час назад
В Москве сносят киноцентр "Соловей", спецтехника "снимает" металлический фасад здания, об этом сообщает ТАСС.
Территория киноцентра огорожена, рядом со зданием дежурят сотрудники аварийных служб.
Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году. Это был один из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Кинотеатр проработал 30 лет и стал одним из главных мест в Москве для показа авторского кино.
В октябре 2018 появилась информация о возможном сносе "Соловья". В декабре прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против закрытия кинотеатра.
28 ноября бенефициар киноцентра Вадим Меркин заявил, что приобрел здание для его последующего сноса. По его словам, киноцентр "Соловей" не соответствует требованиям пожарной безопасности и провоцирует риски повторения трагедии в Кемерове.
Последний кинопоказ в знаменитом киноцентре состоялся в воскресенье вечером, 1 декабря. Это была картина Чарли Чаплина "Великий диктатор" — фильм, который был показан на открытии большого зала кинотеатра в 1989 году.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото , Вадим Меркин , Чарли Чаплин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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