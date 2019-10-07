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Путин в тайге 

Рамблер 16 часов назад
Накануне своего дня рождения президент провел время в вместе с Шойгу в сибирской тайге. Путин гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Об этом сообщает «Российская газета».
Президент подивился упавшему кедру, который продолжает плодоносить — на зеленой веточке росли шишки.
Также Путин нашел в лесу сувенир. На одном из грибов, что собрал президент, сверху, на шляпке, прилипла шишка, что позабавило главу государства. Он отлепил ее от гриба, несколько раз подул и забрал. "Сувенир. Шишечка", — сказал Путин.
Министр обороны выкопал себе кустик брусники. "В Подмосковье посадишь", — улыбнулся президент. Шойгу заметил, что нужен такой же климат, воздух. И речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.
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Общество , Фото
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