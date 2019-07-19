Самая красивая хоккеистка

Нина Пирогова — 20-летняя российская хоккеистка. Игрок сборной России по хоккею с шайбой.

Семья Нины Пироговой спортивная: мама в детстве занималась конькобежным спортом, папа играл в хоккей на профессиональном уровне, а брат выступал в МХЛ. В детстве Нина любила примерять хоккейную форму брата, а трех лет она стала заниматься в хоккейной секции.

Сейчас девушка стала одной из самых титулованных отечественных хоккеисток. На ее счету уже три победы в Женской хоккейной лиге, триумф в Кубке Европейских чемпионов, бронза чемпионата мира и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.