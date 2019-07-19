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Самая красивая хоккеистка 

Рамблер 5 часов назад
Нина Пирогова — 20-летняя российская хоккеистка. Игрок сборной России по хоккею с шайбой.
Семья Нины Пироговой спортивная: мама в детстве занималась конькобежным спортом, папа играл в хоккей на профессиональном уровне, а брат выступал в МХЛ. В детстве Нина любила примерять хоккейную форму брата, а трех лет она стала заниматься в хоккейной секции.
Сейчас девушка стала одной из самых титулованных отечественных хоккеисток. На ее счету уже три победы в Женской хоккейной лиге, триумф в Кубке Европейских чемпионов, бронза чемпионата мира и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
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