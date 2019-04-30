Российским дачам настал конец

Из-за новых налогов Россияне стремятся избавиться от дач. Как сообщают эксперты, цены на дачные участки снижаются ежегодно. Исключением становится лишь весна, когда стоимость загородных домиков немного вырастает.

В этом году на сайтах недвижимости предложение превысило спрос более, чем в два раза. Некоторые продавцы, пытаясь избавиться от дачи, снижают цену вдвое.

Эксперты говорят, что основными причинами вот уже который год становятся снижение доходов, исчезновение среднего класса, проблемы с транспортной доступностью. Дачный отдых так же не очень популярен среди молодежи. Юным россиянам гораздо интереснее проводить время в городе, чем копаться на грядках.

Дачи появилась в России в 18 веке и использовалась в первую очередь для получения дохода. Это были настоящие дворцы с большим числом хозяйственных построек.

Владели такими участками как правило вельможи, купцы и дворяне.

Массовый дачный отдых пришел в Россию после революции и гражданской войны. Советское правительство поощряло создание садоводческих товариществ. Это были небольшие участки земли с летними каркасными домиками, обшитыми фанерой.

«Дачный бум» пришелся на конец 80-х, когда правительство сняло ограничения на размер дач.