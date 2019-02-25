В Испании в возрасте 64 лет скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили источники «Ведомостей».
По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.
Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ и генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. Также он был одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост». В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. Кроме того, он возглавлял предвыборный штаб телеведущей и кандидатки в президенты РФ Ксении Собчак.