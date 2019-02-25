Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Игорь Малашенко 

Рамблер 1 час назад
В Испании в возрасте 64 лет скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили источники «Ведомостей».
По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.
Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ и генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. Также он был одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост». В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. Кроме того, он возглавлял предвыборный штаб телеведущей и кандидатки в президенты РФ Ксении Собчак.
Общество , Фото , Борис Ельцин , Ксения Собчак , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
Читайте также
Видео
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
«Реабилитация нацизма»: на Comedy Woman подадут в суд
Общество Статьи
Собчак сделала признание после смерти Малашенко
Общество Шоу-бизнес
Зеленский выдвинул неожиданное требование
Украина В мире
Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине
Украина В мире
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Общество
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Украина В мире
Бабушка Хачатурян выписала внучку из квартиры
Происшествия Статьи
«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение