Умер Игорь Малашенко

Испании в возрасте 64 лет скончался один из основателей НТВ Игорь Малашенко . Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, информацию также подтвердили источники «Ведомостей».

По некоторым данным, Малашенко покончил с собой.