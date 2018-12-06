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Вышел новый календарь Pirelli 

Рамблер 38 минут назад
В Милане состоялась презентация нового календаря Pirelli, автором которого стал фотограф Альберт Уотсон.
Съемки календаря, получившего название «Сила мечты», проходили в Майами и Нью-Йорке. Для календаря снялись Джиджи Хадид в паре с Александром Вэнгом, Джулия Гарнер, Мисти Коуплэнд с Кельвином Ройалом III, Летиция Кастаи Сергей Полунин.
В результате работы Альберт Уотсон создал 40 цветных и черно-белых фотографий, в которых выразил «огромную страсть к кинематографу» через визуальные истории четырех героинь.
«У каждой из четырех женщин есть собственная индивидуальность, четкая цель в жизни и свой образ действий. И все они устремлены в будущее. Поэтому глубинной темой выступают мечты, а в основу проекта положено повествование посредством четырех «мини-фильмов», — рассказал о своей работе Уотсон.
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