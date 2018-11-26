Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обстрел и задержание украинских кораблей 

Рамблер 43 минуты назад
Пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно, по их мнению, пересекли государственную границу России, не подав предварительно заявки на проход судов. В ФСБ отметили, что украинские корабли не реагировали на требования о немедленной остановке. В ответ на это, российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, который следовал в группе из трех кораблей.
Керченский пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов.
ФСБ подтвердила задержание в Черном море трех кораблей ВМС Украины.
Для остановки кораблей было применено оружие. Трем украинским военнослужащим оказана помощь. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Об этом сообщает ТАСС.
ФСБ , Общество , Фото , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина вводит военное положение1387
Что стоит за провокацией украинских кораблей192
Дело дознавательницы попросили прекратить23
Порошенко раскрыл военные планы Украины96
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове95
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика
01:02
Умер знаменитый диктор Центрального телевидения
Общество
01:30
Порошенко раскрыл военные планы Украины
В мире Армия
03:41
Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ
Украина Статьи
01:25
Опубликовано видео обмена пленными в Сирии
Армия Ближний Восток
00:48
Судоходство в Керченском проливе возобновили
Общество Армия
00:42
В театре рассказали о здоровье Этуша
Шоу-бизнес Другое
00:49
«Ваш ребенок еле дышит»: как убивает школа
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение