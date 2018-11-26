Обстрел и задержание украинских кораблей

Пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что утром 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно, по их мнению, пересекли государственную границу России , не подав предварительно заявки на проход судов. В ФСБ отметили, что украинские корабли не реагировали на требования о немедленной остановке. В ответ на это, российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, который следовал в группе из трех кораблей.

Керченский пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов.

ФСБ подтвердила задержание в Черном море трех кораблей ВМС Украины.

Для остановки кораблей было применено оружие. Трем украинским военнослужащим оказана помощь. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы жизни пострадавших военных нет. Об этом сообщает ТАСС.