Названа самая красивая студентка России

Казани объявили победительницу конкурса «Краса студенчества России». Ею стала жительница Пензенской области Алина Зарейник, сообщает газета «Республика Татарстан».

Наградили девушку драгоценной короной и денежным призом в 100 тысяч рублей.

Кроме того, Алина станет официальным лицом Российской студенческой весны-2019.

В профиле Зарейник во «ВКонтакте» значится, что она мастер спорта России по художественной гимнастике, победительница конкурсов «Мисс ПГУ 2014» и «Мисс Студенчество Пензенской области 2015», а также обладает титулом «Первая вице-мисс Студенчество России 2015» и учится в медицинском институте.

В финале конкурса участвовали 12 девушек: они демонстрировали свои хореографические, вокальные, артистические способности, а также показали себя в интеллектуальном соревновании.