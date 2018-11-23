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Названа самая красивая студентка России 

Рамблер 1 час назад
В Казани объявили победительницу конкурса «Краса студенчества России». Ею стала жительница Пензенской области Алина Зарейник, сообщает газета «Республика Татарстан».
Наградили девушку драгоценной короной и денежным призом в 100 тысяч рублей.
Кроме того, Алина станет официальным лицом Российской студенческой весны-2019.
В профиле Зарейник во «ВКонтакте» значится, что она мастер спорта России по художественной гимнастике, победительница конкурсов «Мисс ПГУ 2014» и «Мисс Студенчество Пензенской области 2015», а также обладает титулом «Первая вице-мисс Студенчество России 2015» и учится в медицинском институте.
В финале конкурса участвовали 12 девушек: они демонстрировали свои хореографические, вокальные, артистические способности, а также показали себя в интеллектуальном соревновании.
Общество , Фото , Казань , Пензенская Область
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