Богатство бедных

Чем гордились обитатели советских квартир

В среду, 7 ноября, сторонники коммунистической идеологии и просто скучающие по СССР отмечают годовщину Октябрьской революции. Демонстрации трудящихся давно не в моде, но ностальгировать никто не мешает. Если бы сейчас, как тогда… После прохода колонн тружеников они, труженики, собирались в типовых советских квартирах и праздновали от души. Для в меру состоятельных граждан каждое такое сборище было поводом продемонстрировать все, нажитое непосильным трудом. Гордились простыми вещами — сегодня они или есть в каждом доме, или погибли на свалках новой демократической эпохи. Посмотрим, чем хвастались невзыскательные советские домохозяйки.

Кассетный магнитофон — мечта молодежи 1980-х. Пригласишь друзей домой, а там такое!.. Круче только видеомагнитофон — его можно и на квартиру обменять (привет сегодняшним ипотечникам).

Вообще ценилась любая радио— и музыкальная аппаратура. Как и джинсы, и клипсы, и прически с огромным зачесом на одну сторону. В наше время все это сгодится разве что для тематических вечеринок.

ковер хорошо, а два лучше. «Персидских» — вообще идеально. На фото 1988 года — явно небедная семья рабочих из Одинхорошо, а два лучше. «Персидских» — вообще идеально. На фото 1988 года — явно небедная семья рабочих из Тынды Амурская область ). Аквариум, журнальный столик… Если бы телевизор был не советским, а японским, слыли бы богачами.

«Видик», как уже говорилось ранее, был настоящим сокровищем. Имелись видеомагнитофоны далеко не у всех, поэтому появились так называемые видеосалоны — небольшие залы, где можно было посмотреть кино, в том числе зарубежное. Свой «видик», как правило, был у тех, кому посчастливилось съездить за границу. За отечественным видеомагнитофоном «Электроника ВМ-12» выстраивались многолетние очереди.

За «стенки» тоже приходилось чуть ли не драться. Многие до сих пор не могут отказаться от этого комплекта шкафов, как правило, размещавшегося в самой большой комнате и съедавшего львиную долю жизненного пространства. Внутри хранится всякое — от серебряных ложек и вилок до полного собрания сочинений В. И. Ленина.

Телевизором «Электрон-215» с диагональю 61 сантиметр хвастались в 1970-х. В 1980-е счастливчики имели Sony, Toshiba или Samsung. О популярных ныне домашних кинотеатрах тогда и не мечтали.

Хрусталь в СССР любили: бокалы и салатницы доставали только по праздникам, потом долго мыли, вытирали насухо и ставили в сервант — со стеклянной дверцей, естественно. Хрустальная посуда украшала дом.

пианино. Купить «Лирику», «Аккорд» и уж тем более « Культ музыкальных школ возник в СССР и попортил жизнь многим детям. Советские граждане необъяснимо любили. Купить «Лирику», «Аккорд» и уж тем более « Красный Октябрь » было сложно, но можно. Трогать инструмент понапрасну строго воспрещалось.

Стиральные машины были не во всех советских домах. Приходилось стирать в тазу, а большие вещи вроде постельного белья отдавали в прачечную.

Люстры хрустальные, из «венецианского» стекла украшали тысячи квартир в типовых хрущевках. Ценность этого предмета интерьера хорошо проиллюстрирована в киношедевре «Мимино». «Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, а изготовлена в Воронеже, в артели имени Клары Цеткин, и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек», — разъясняла в ходе судебного разбирательства юный адвокат, защищавшая главного героя фильма Валико Мизандари.

Печатные машинки дома держали в основном «работники умственного труда», как их назвал завхоз из «Служебного романа». Для детей что-нибудь напечатать на «Москве» или «Эрике» — настоящее счастье. Сейчас старую пишущую машинку в интернете можно купить за пару сотен рублей. Но наиболее ценные экземпляры вроде Underwood могут стоить несколько сотен тысяч рублей.

Микроволновка в советские годы, безусловно, была не роскошью, а прямо-таки излишеством. Тем не менее их выпускали и в СССР.

Еще один бытовой прибор, которым можно было гордиться, — это пылесос. Во времена товарного дефицита их было невозможно достать, поэтому многим приходилось довольствоваться вениками. И это в эпоху развитого социализма! «Ракета», «Уралец», «Вихрь», «Ветерок»… И даже «Буран», много позже «трансформировавшийся» в орбитальный космический корабль.

Стены советских квартир было принято чем-то украшать. «От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоях загораживает», — говорила мама в «Трое из Простоквашино». Эстетическое удовольствие доставляли гражданам и чеканки — художeствeнныe картины на металле. Таких не увидишь в лучших домах Европы.