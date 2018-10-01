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Горячая военнослужащая разделась для календаря
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Горячая военнослужащая разделась для календаря 

Рамблер 38 минут назад
Бывший морской пехотинец Шеннон Ирке разделась для нового военного календаря Military Glamour Calendar 2019.
Шеннон Ирке в возрасте 19 лет поступила на службу в Армию США и четыре года отслужила в морской пехоте, пишет блогер Big Pikcha. Она всегда чувствовала себя "своим пацаном", но позднее девушка всё-таки решила оставить службу и стать более женственной.
«Женщине-пехотинцу, приходится работать в два раза больше, чем мужчине, чтобы чувствовать себя на равных. Многие морские пехотинцы сначала думали, что я не смогу стать такой же физически сильной, как они, поэтому я поставила перед собой задачу доказать им обратное. Я доказала им, что я не та, кого можно не воспринимать всерьез. Да, это было трудно, но необходимо», — говорит Шеннон.
Девушка рассказала, что служба сделала ее умнее, быстрее и сильнее.
«Мое тело стало настолько сильным и выносливым, что я и представить не могла. К тому же я научилась сохранять спокойствие и хладнокровие в полном хаосе. Я стала частью чего-то большего, и мне это понравилось».
«В модельном мире вы должны сами добиваться успеха, потому что за вас это никто не сделает. Вы должны выйти и получить все самостоятельно».
«Я обязана Корпусу морской пехоты своей жизнью. Это заставило меня проснуться, поставить цели и постоянно подталкивать себя вперёд, несмотря на все сложности на пути».
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