«Мисс Россия-2018» собралась в Донбасс

По мнению 18-летней королевы красоты, в Сирии и Донбассе, практически «одинаковых» местах «в том смысле, что там война проходит», она могла бы помочь местным детям. Отсутствие страха перед посещением столь опасных мест Полячихина объяснила тем, что едва ли ее «повезут в те точки, где происходит пик войны».

Telegram же, по мнению девушки, «скорее всего, стоит закрыть», так как там могут «производиться какие-то террористические операции».