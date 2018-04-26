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«Мисс Россия-2018» собралась в Донбасс
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«Мисс Россия-2018» собралась в Донбасс 

Рамблер 40 минут назад
Фото из Instagram королевы красоты, которая захотела попасть в зоны вооруженных конфликтов.
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«Мисс Россия 2018» Юлия Полячихина заявила радиостанции «Говорит Москва», что готова поехать в Сирию и Донбасс, а мессенджер Telegram стоит «закрыть».
По мнению 18-летней королевы красоты, в Сирии и Донбассе, практически «одинаковых» местах «в том смысле, что там война проходит», она могла бы помочь местным детям. Отсутствие страха перед посещением столь опасных мест Полячихина объяснила тем, что едва ли ее «повезут в те точки, где происходит пик войны».
Telegram же, по мнению девушки, «скорее всего, стоит закрыть», так как там могут «производиться какие-то террористические операции».
Представлявшая Чувашию Юлия Полячихина выиграла титул «Мисс Россия 2018» 14 апреля. В настоящее время девушка занята тем, что учится в университете на журналиста.
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