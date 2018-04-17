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Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
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Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б» 

Рамблер 55 минут назад

За что США наказывают Россию

Соединенные Штаты перешли от «дипломатической игры» с Россией к «плану Б» — «бесконечным санкциям и запугиваниям», заявила каналу «Россия» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, теперь США «наказывают» Россию не «за Украину», а просто за то, что «мы есть на международной арене».

Пулитцеровскую премию дали за «российское вмешательство»

Авторы статей о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы американского президента 2016 года удостоились Пулитцеровской премии, сообщает ее официальный сайт. Премию и ее призовой фонд в размере 15 тысяч долларов разделили журналисты газет New York Times и Washington Post.

Сирию защитят российские ЗРК

Россия готова рассмотреть поставки Сирии зенитных ракетных комплексов С-300, заявил в интервью BBC министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, к этому Россию подталкивает «возмутительный акт агрессии» со стороны США, Великобритании и Франции, а российские ЗРК на вооружении армии Сирии помогут ближневосточной стране обеспечить свою безопасность и предотвратить агрессию.

Рассекречен «Отряд 731»

В Японии рассекретили имена и адреса более трех тысяч членов «Отряда 731» японской армии, которые во время Второй мировой войны экспериментировали с биологическим и бактериологическим оружием на пленных, главным образом советских и китайских. Об этом сообщает «Коммерсант». По словам автора запроса в Национальный архив Японии, профессора Кацуо Накамура, публикация личных данных членов «Отряда 731» позволит избежать повторения его преступлений в будущем.

Западные интернет-магазины заставят платить

Западные интернет-магазины должны платить налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины. С такой инициативой к Госдуме обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли, сообщает RT. По словам главы АКИТ Алексея Федорова, интернет-магазины, зарегистрированные в странах, которые поддерживают «недружественные действия» против России, должны платить 30-процентный сбор или быть заблокированы.
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