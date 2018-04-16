Военный эксперт: Секретные поставки С-300 в Сирию уже начались 

Россия может вернуться к обсуждению поставок ЗРК С-300 в Сирию после ракетного удара США, Великобритании и Франции по республике. Об этом во время брифинга 14 апреля сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, несколько лет назад решение данного вопроса было прекращено по настоянию западных стран. Теперь же комплексы могут быть поставлены не только Сирии, но и некоторым другим странам, сообщает ТАСС.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что секретные поставки С-300 в Сирию могли уже начаться.
«США была нанесена колоссальная пощёчина. То, что провалился этот удар, — серьёзнейшее военное поражение США. Там много чего надо везти. Он (Рудской — НСН) сказал очень аккуратно, что вернутся к рассмотрению этого вопроса. Конечно, постараются этот ракетный комплекс им поставить скрытно, чтобы избежать возможного противодействия США. Поэтому я могу предположить, что поставки скрытно уже начались, но более вероятно, что поставки будут осуществляться позже», — считает эксперт.
Востоковед: Турция всегда делала вид, что она союзник России по Сирии По словам Константина Сивкова, отражение Сирией ракетного удара повысит престиж российских систем ПВО.
«То, что произошло — это вопрос тектонического сдвига. США делали ставку на бесконтактные войны, когда они, не рискуя личным составом, наносили удары ракетами по целям, уничтожая целые государства. А получилось, что это оружие из их рук выбито, показано, что оно уничтожается старыми ракетными комплексами при грамотной организации управления. Поэтому российское оружие сейчас будет закупаться. Более того, все страны будут тяготеть к российской школе организации управления ПВО. Они будут стремиться получить кадры, которые имеют такую подготовку», — заключил в эфире НСН Сивков.
Напомним, удар по Сирии был нанесён в ночь на 14 апреля. Всего США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску и пригороду Хомса 103 ракеты, сообщает Ura.ru. В то же время в Минобороны РФ заявили, что удары французским оружием зафиксированы не были. Средствами сирийских систем ПВО (советские комплексы С-125, С-200, «Бук», «Оса» и «Квадрат») удалось отразить 71 ракету.