Военный эксперт: Секретные поставки С-300 в Сирию уже начались

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что секретные поставки С-300 в Сирию могли уже начаться.

«США была нанесена колоссальная пощёчина. То, что провалился этот удар, — серьёзнейшее военное поражение США. Там много чего надо везти. Он (Рудской — НСН) сказал очень аккуратно, что вернутся к рассмотрению этого вопроса. Конечно, постараются этот ракетный комплекс им поставить скрытно, чтобы избежать возможного противодействия США. Поэтому я могу предположить, что поставки скрытно уже начались, но более вероятно, что поставки будут осуществляться позже», — считает эксперт.

Востоковед: Турция всегда делала вид, что она союзник России по Сирии По словам Константина Сивкова, отражение Сирией ракетного удара повысит престиж российских систем ПВО.

«То, что произошло — это вопрос тектонического сдвига. США делали ставку на бесконтактные войны, когда они, не рискуя личным составом, наносили удары ракетами по целям, уничтожая целые государства. А получилось, что это оружие из их рук выбито, показано, что оно уничтожается старыми ракетными комплексами при грамотной организации управления. Поэтому российское оружие сейчас будет закупаться. Более того, все страны будут тяготеть к российской школе организации управления ПВО. Они будут стремиться получить кадры, которые имеют такую подготовку», — заключил в эфире НСН Сивков.