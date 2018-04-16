Ещё
Захарова объяснила, зачем США «запугивают» РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова высказалась о провале США 

Рамблер 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в провале «дипломатической игры» на Ближнем Востоке. Об этом Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1».
«К сожалению, не найдя возможности, видимо, поддерживать с нами дипломатическую игру, и, в общем-то провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану «Б»: бесконечным запугиваниям, санкциям», — цитирует Захарову ТАСС.
Захарова назвала это частью большой стратегии и отметила, что силовые методы применяют страны, которые громче всех говорили о свободной торговле и конкуренции.
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию130
Путин придумал способ победить коррупцию595
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля256
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку161
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение