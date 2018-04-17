Пулитцеровскую премию дали за материалы о «российском вмешательстве»

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Трамп напомнил Конгрессу об обязательствах США на Ближнем Востоке

Посол России в Великобритании попросил Бориса Джонсона о личной встрече

Трамп о возможном ударе по Сирии: «очень скоро» или «совсем не скоро»