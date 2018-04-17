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Пулитцеровскую премию дали за материалы о «российском вмешательстве»
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Вручена Пулитцеровская премия за материалы о «российском вмешательстве» в выборы США 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Reuters
Газеты The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию-2018 в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 г. Об этом сообщается на сайте премии. В числе призеров у каждого издания оказались по 10 публикаций. Размер премии составляет $10 000.
Премия была присуждена за «хорошо подтвержденное источниками, постоянное освещение общественно значимых вопросов, которое в значительной мере расширило понимание вмешательства России в выборы 2016 г., ее связей с кампанией [действующего президента США Дональда] Трампа, переходной кампанией президента и его администрацией», — говорится в пояснении.
В 2017 г. журналисты NYT также получили премию в номинации «Международный репортаж» «за определяющие повестку дня материалы об усилиях [президента России] Владимира Путина по продвижению российского влияния за границу», раскрывающие, в частности, такие применяемые властями методы, как преследование в интернете и распространение компромата в отношении оппонентов, говорится на сайте премии.
В этом году The New York Times совместно с The New Yorker также получила премию «За служение обществу». Жюри оценило материалы, связанные со скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Агентство Reuters победило в номинациях «Художественная фотография» и «Международный репортаж».
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