Пока вы спали: Захарова рассказала о деле «подполковника Кошкиной»

По сирийской авиабазе в Хомсе нанесен ракетный удар

Авиабаза Т-4 правительственных сил Сирии подверглась ракетному удару, сообщает SANA . Информагентство «не исключает», что сирийскую авиабазу, которая расположена на востоке провинции Хомс , атаковали военные США . Между тем канал Al Mayadeen сообщает, что ракеты прилетели со Средиземного моря через территорию Ливана

Россия сделала первый шаг к "независимости" от ЕС

Европа сократила зависимость от российского газа, а «Газпром» все больше зависит от Европы, считает автор статьи в немецком Welt. Между тем, уверен журналист, российская корпорация уже начала «освобождаться», «бросившись в объятия китайского дракона». Автор подразумевает совместный проект «Газпрома» и китайской компании CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири».

Захарова рассказала о деле «подполковника Кошкиной»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия» заявила, что сбежавшая кошка отравленного шпиона Сергея Скрипаля «находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание». Раскрыть другие подробности задания «подполковника Кошкиной» под «кодовым именем Муся» Захарова не смогла.

Совбез ООН обсудит угрозы миру

Сегодня в Совбезе ООН состоится заседание, посвященное угрозам международному миру и безопасности. Заседание было созвано Россией и пройдет в 22:00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при Организации Объединенных Наций

Бывшая теща обстреляла экс-вратаря сборной Украины

Бывшая теща забросала камнями и обстреляла из пистолета экс-вратаря сборной Украины по футболу Александра Шовковского. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети Facebook. По словам спортсмена, накануне он приехал в дом бывшей жены, чтобы поздравить дочь с Пасхой, однако сначала дверь никто не открывал, а затем на балконе появилась бывшая теща.