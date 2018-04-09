Die Welt: Россия сделала первый шаг к независимости от Европы

Европа смогла ослабить зависимость от российского газа — и теперь скорее Газпром попал в зависимое положение от Европы, однако Россия уже сделала первый шаг к «освобождению», взявшись за строительство «Силы Сибири», пишет Die Welt

У российского концерна пока не получается договориться о строительстве новых газопроводов и увеличении экспортных объемов в Европе, считает автор статьи Эдуард Штайнер. Брюссель прибегает к самым «изворотливым юридическим трюкам», чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2» из-за боязни односторонней зависимости от российского газа, а также пытаясь сохранить выгодный для Украины транзит, передает RT.

В вопросах поставок газа у России и Европы уже давно сложились напряженные отношения. Но после воссоединения Крыма с Россией в отношениях с ЕС появились «непреодолимые рвы». Неудивительно, что именно в этот момент Москва и Пекин договорились о продаже голубого топлива, считает автор.

Также Китай принял активное участие в реализации российских проектов по сжижению природного газа (СПГ), поддержав компанию «Новатэк» концерн «Роснефть» , который уже 15 лет назад «бросился в объятия взлетающего дракона». У Газпрома же до 2014 года не получалось договориться с Китаем, поэтому концерн был обречен на выстраивание отношений с Западом, так как зарабатывать хорошие деньги получалось только в Европе, говорится в материале.

При этом в последние годы Европа смогла существенно ослабить свою зависимость от российского газа, строя трубопроводы с возможностью реверса, а также СПГ-терминалы — и теперь скорее Газпром попал в зависимое положение от Европы, считает Штайнер.

Теперь же и Газпром, взявшись за строительство «Силы Сибири», сделал первый шаг к «освобождению» от Европы, бросаясь в объятия «взлетающего дракона» Китая, отмечает автор статьи.

Реализация проекта по строительству газопровода «Сила Сибири» станет важной вехой в отношениях двух супердержав, подчеркивает автор, а также приятным для Газпрома событием, ведь компания уже давно пытается показать Европе, что, в случае если Запад откажется от увеличения газовых поставок из России, она сможет найти других покупателей на мировом рынке.

Напомним, 21 марта Газпром отчитался о строительстве 75,5% газопровода «Сила Сибири». Тогда же концерн сообщил, что уложил 991 километр морской части «Турецкого потока» суммарно по двум ниткам.