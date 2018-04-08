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Захарова пошутила про кошку Скрипаля
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Захарова пошутила про «задание» «подполковника Кошкиной» в Великобритании 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» пошутила о судьбе кошки, которая сбежала из оцепленного полицией дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
«Второй котик под кодовым названием Муся сбежала. Я могу сказать, что подполковник Кошкина пребывает на территории Великобритании и готовится выполнять полученное ею задание», — приводит Nation News слова Захаровой.
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Ранее две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме Скрипаля в Солсбери. Также британские власти сообщали, что кот Скрипаля по кличке Нэш ван Дрейк был найден в стрессовом состоянии и его также пришлось усыпить.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что у него было две домашних кошки. Судьба, вероятно, сбежавшего из дома животного неизвестна.
Ранее британские зоозащитники потребовали расследовать гибель животных в доме Скрипаля.
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