Экс-тёща забросала камнями футболиста 

Бывший вратарь киевского «Динамо» и игрок украинской сборной по футболу Александр Шовковский попытался поздравить с Пасхой дочь от прежнего брака, но столкнулся с неслыханной агрессией экс-родственницы. Как рассказал сам Шовсковский, он приехал к дому бывшей супруги в день и час, установленный судом, чтобы провести время с девочкой. Однако бывшая тёща футболиста начала швырять в него камнями с балкона, а потом и вовсе открыла огонь из пистолета. По словам Александра, женщина злоупотребляет спиртным и позволяет себе распускать руки.