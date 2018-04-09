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Экс-тёща забросала камнями футболиста
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Экс-тёща забросала камнями футболиста 

Рамблер 36 минут назад
Бывший вратарь киевского «Динамо» и игрок украинской сборной по футболу Александр Шовковский попытался поздравить с Пасхой дочь от прежнего брака, но столкнулся с неслыханной агрессией экс-родственницы. Как рассказал сам Шовсковский, он приехал к дому бывшей супруги в день и час, установленный судом, чтобы провести время с девочкой. Однако бывшая тёща футболиста начала швырять в него камнями с балкона, а потом и вовсе открыла огонь из пистолета. По словам Александра, женщина злоупотребляет спиртным и позволяет себе распускать руки.
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