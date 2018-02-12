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В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»
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В Сети набирает популярность «обвисшая грудь» 

Рамблер 17 часов назад
В Сети набирает популярность флешмоб «обвисшая грудь», в котором девушки с полуобнаженной грудью демонстрируют красоту фигуры.
1/11  23-летняя жительница Британии Чедера Эгрю — известный у себя в стране блогер с ником Slumflower, что дословно переводится как «цветок из трущоб». Сама выросшая в бедных кварталах, девушка рассказывает о том, как важно верить в себя, бороться за права темнокожих женщин, а ещё о том, что нужно любить своё тело
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2/11  Она регулярно публикует фото на своей странице Instagram с полуобнаженной грудью
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3/11  Модель делает это, чтобы доказать себе и другим, что в обвисшем бюсте нет ничего некрасивого и тем более постыдного
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4/11  Флешмоб подхватили женщины всех возрастов по всему миру
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5/11  Теперь в социальной сети под хэштегом #SAGGYBOOBSMATTER можно найти не одну сотню фото с обвисшей грудью, где девушки пытаются доказать - это естественно и красиво
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Блогер из Великобритании Чедера Эгрю несколько месяцев назад запустила движение в соцсетях с хэштегом #SaggyBoobsMatter (если переводить дословно — "обвисшая грудь имеет значение"), чтобы доказать, что в обвисшей груди нет ничего уродливого.
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