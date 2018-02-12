В Сети набирает популярность «обвисшая грудь» 

1/11 23-летняя жительница Британии Чедера Эгрю — известный у себя в стране блогер с ником Slumflower, что дословно переводится как «цветок из трущоб». Сама выросшая в бедных кварталах, девушка рассказывает о том, как важно верить в себя, бороться за права темнокожих женщин, а ещё о том, что нужно любить своё тело

Фото: instagram.com/theslumflower