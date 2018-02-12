В Сети набирает популярность «обвисшая грудь» 

В Сети набирает популярность флешмоб «обвисшая грудь», в котором девушки с полуобнаженной грудью демонстрируют красоту фигуры.
1/11 23-летняя жительница Британии Чедера Эгрю — известный у себя в стране блогер с ником Slumflower, что дословно переводится как «цветок из трущоб». Сама выросшая в бедных кварталах, девушка рассказывает о том, как важно верить в себя, бороться за права темнокожих женщин, а ещё о том, что нужно любить своё тело
Фото:
instagram.com/theslumflower
2/11 Она регулярно публикует фото на своей странице Instagram с полуобнаженной грудью
Фото:
instagram.com/theslumflower
3/11 Модель делает это, чтобы доказать себе и другим, что в обвисшем бюсте нет ничего некрасивого и тем более постыдного
Фото:
instagram.com/pahtaco
4/11 Флешмоб подхватили женщины всех возрастов по всему миру
Фото:
instagram.com/alexandrarejsmar
5/11 Теперь в социальной сети под хэштегом #SAGGYBOOBSMATTER можно найти не одну сотню фото с обвисшей грудью, где девушки пытаются доказать - это естественно и красиво
Блогер из Великобритании Чедера Эгрю несколько месяцев назад запустила движение в соцсетях с хэштегом #SaggyBoobsMatter (если переводить дословно — "обвисшая грудь имеет значение"), чтобы доказать, что в обвисшей груди нет ничего уродливого.