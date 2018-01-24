«Снести на Красную площадь и сжечь!» 

1/11 25 января в прокат должна была выйти комедия "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи. Однако в России прокатное удостоверение киноленты отозвали. Эксперты сочли картину оскорбительной и лишенной культурной ценности Фото: Free Range Films

2/11 Блогер Илья Кабанов на сайте «Эхо Москвы» вспоминает, как в 1928 году работала советская цензура. Тогда с проката были сняты 18 кинолент. Среди запрещенных в 1928 году были как зарубежные, так и отечественные фильмы. На фото - афиша запрещенной картины «Черный конверт» немецкого режиссера Гарри Пиля Фото: artnet.com

3/11 Еще один запрещенный фильм - «Белла-Донна». Фото: imdb.com

4/11 Постер киноленты «Дом ненависти». Среди причин, которые объясняли снятие фильмов с проката, значились «идеализация патологических и упаднических настроений разлагающейся буржуазии; популяризация скрытой проституции и разврата; романтика голого трюкизма и уголовщины; показ неоправданных жестокостей, садизма, рассчитанных на трепку нервов и нездоровый интерес» Фото: imdb.com

5/11 Среди запрещенных в 1928 году фильмов было 5 картин советского производства. «Минарет смерти» Вячеслава Висковского - одна из них Фото: kino-teatr.ru

6/11 Фильм, в котором главному герою приснилось, что его избрали президентом небольшой капиталистической республики, также был запрещен. Режиссер - Михаил Вернер Фото: kinopoisk.ru

7/11 Американская кинолента «Посланник богов» также была запрещена к прокату. Фото: kinopoisk.ru

8/11 Надо заметить, что советская цензура в разные годы запрещала фильмы, которые шли вразрез с теми идеалами, которые были нужны. Например, долгое время под цензурным запретом была лента «Интервенция» с Владимиром Высоцким в главной роли Фото: Киностудия «Ленфильм»

9/11 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского также подверглась жесткой цензуре. Госкино СССР приняло только сокращенную версию, название также было изменено на «Асино счастье» Фото: Киностудия «Мосфильм»

10/11 Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов был уволен со студии после обсуждения его ленты в Госкомитете по кинематографии. Год выпуска - 1967 Фото: Киностудия имени М. Горького