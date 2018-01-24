Ещё
«Снести на Красную площадь и сжечь!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Снести на Красную площадь и сжечь!» 

Рамблер 2 часа назад
Отзыв прокатного удостоверения новой комедии «Смерть Сталина» сравнили с запретами советских цензоров в 1928 году. Какие фильмы запрещали в СССР — в нашей галерее
1/11  25 января в прокат должна была выйти комедия "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи. Однако в России прокатное удостоверение киноленты отозвали. Эксперты сочли картину оскорбительной и лишенной культурной ценности
Фото:
2/11  Блогер Илья Кабанов на сайте «Эхо Москвы» вспоминает, как в 1928 году работала советская цензура. Тогда с проката были сняты 18 кинолент. Среди запрещенных в 1928 году были как зарубежные, так и отечественные фильмы. На фото - афиша запрещенной картины «Черный конверт» немецкого режиссера Гарри Пиля
Фото:
3/11  Еще один запрещенный фильм - «Белла-Донна».
Фото:
4/11  Постер киноленты «Дом ненависти». Среди причин, которые объясняли снятие фильмов с проката, значились «идеализация патологических и упаднических настроений разлагающейся буржуазии; популяризация скрытой проституции и разврата; романтика голого трюкизма и уголовщины; показ неоправданных жестокостей, садизма, рассчитанных на трепку нервов и нездоровый интерес»
Фото:
5/11  Среди запрещенных в 1928 году фильмов было 5 картин советского производства. «Минарет смерти» Вячеслава Висковского - одна из них
Фото:
6/11  Фильм, в котором главному герою приснилось, что его избрали президентом небольшой капиталистической республики, также был запрещен. Режиссер - Михаил Вернер
Фото:
7/11  Американская кинолента «Посланник богов» также была запрещена к прокату.
Фото:
8/11  Надо заметить, что советская цензура в разные годы запрещала фильмы, которые шли вразрез с теми идеалами, которые были нужны. Например, долгое время под цензурным запретом была лента «Интервенция» с Владимиром Высоцким в главной роли
Фото:
9/11  «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского также подверглась жесткой цензуре. Госкино СССР приняло только сокращенную версию, название также было изменено на «Асино счастье»
Фото:
10/11  Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов был уволен со студии после обсуждения его ленты в Госкомитете по кинематографии. Год выпуска - 1967
Фото:
11/11 
Фото:
Блогер Илья Кабанов на сайте «Эхо Москвы» вспоминает, какие киноленты не прошли строгую цензуру советских чиновников в 1928 году. Автор показывает, как советская пресса подливала масла в огонь и хотела «снести на Красную площадь и сжечь» фильмы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правила посадки в поезда дальнего следования изменятся3
В подмосковной квартире нашли две мумии14
Россия воскресила законсервированный при Ельцине бомбардировщик19
Порошенко нарушил немецкий закон227
Тест: Вы знаете кумиров прошлого?20
Видео
03:09
Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов
Общество Политика
00:29
России повезло: «человек Трампа» возглавил ФРС
Экономика Статьи
00:26
Голый физрук из США поиграл в догонялки с младшеклассниками
Происшествия США
01:51
Конец «Минска-2»: Россия ответит Киеву и Вашингтону по Донбассу
Конфликты Статьи
03:47
Памфилова: Ряд новаций усложнил работу ЦИК
Политика
13:34
«Морская звезда»: ролик Саакашвили высмеяли в Сети
В мире Украина
00:39
Смотровую площадку в «Федерации Восток» откроют в этом году
Новости Москвы
02:56
Синоптики пообещали москвичам потепление
Погода Новости Москвы
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
00:18
Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение