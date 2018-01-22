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«Руки-базуки» оказался в больнице
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«Руки-базуки» оказался в больнице 

Рамблер 3 часа назад
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», начал обещанную им ранее «трансформацию». Недавно он удалил брови, а сейчас попал на операционный стол, где ему откачали синтол из рук и вставили импланты.
1/8  Сообщается, что накануне операции у Кирилла Терёшина поднялась температура, и сжались вены в области рук, что затруднило нормальную циркуляцию крови по организму. 20 января в сети появились фото из операционной. Пока сам Кирилл не подтвердил достоверность информации
Фото:
2/8  Кирилл Терешин стал известен осенью 2017 года
Фото:
3/8  Блогер опубликовал несколько видео, где показал свои бицепсы. В объеме они превышали 50 сантиметров, в то время как остальное тело блогера было вполне обычным
Фото:
4/8  Терешин заявил, что «накачал» руки исключительно подкожными инъекциями масла «синтол». Этот препарат известен в бодибилдинге с начала 90-х: масло проникает между пучками мышечной ткани, твердеет и визуально раздувает мышц
Фото:
5/8  К операции молодого человека подтолкнула встреча с кумиром Ромарио дос Сантос Алвесом, который тоже увлекался синтольными инъекциями, пока чуть не потерял свои гигантские руки
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6/8  Терешин после удаления бровей
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В Сети появились фото, на которых «синтоловый парень», обладатель внушительных бицепсов, находится в больнице. Многие СМИ предполагают, что скорее всего, Кирилл Терешин перенес хирургическое вмешательство на бицепсах.

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