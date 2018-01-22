«Руки-базуки» оказался в больнице 

1/8 Сообщается, что накануне операции у Кирилла Терёшина поднялась температура, и сжались вены в области рук, что затруднило нормальную циркуляцию крови по организму. 20 января в сети появились фото из операционной. Пока сам Кирилл не подтвердил достоверность информации Фото: Телеканал Mush

2/8 Кирилл Терешин стал известен осенью 2017 года Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_

3/8 Блогер опубликовал несколько видео, где показал свои бицепсы. В объеме они превышали 50 сантиметров, в то время как остальное тело блогера было вполне обычным Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_

4/8 Терешин заявил, что «накачал» руки исключительно подкожными инъекциями масла «синтол». Этот препарат известен в бодибилдинге с начала 90-х: масло проникает между пучками мышечной ткани, твердеет и визуально раздувает мышц Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_

5/8 К операции молодого человека подтолкнула встреча с кумиром Ромарио дос Сантос Алвесом, который тоже увлекался синтольными инъекциями, пока чуть не потерял свои гигантские руки Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_

6/8 Терешин после удаления бровей Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_

7/8 Фото: instagram.com/s_1_a_k_e_r_