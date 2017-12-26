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Лучшие из лучших 

Рамблер 1 час назад
Женщины-победительницы различных конкурсов 2017 года — в нашем фоторепортаже.
1/7  Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"
Фото:
2/7  Победительница конкурса "Мисс Москва-2017" Елизавета Лопатина
Фото:
3/7  Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полина Попова (слева)
Фото:
4/7  Победительница "Мисс Интернешнл 2017" представительница Индонезии Кевин Лилиана
Фото:
5/7  32-летняя уроженка Перми Татьяна Лавринович завоевала титул самой красивой замужней женщины мира, она победила в конкурсе "Миссис Земной шар-2017"
Фото:
6/7  Победительница конкурса «Мисс мира 2017» Мануши Чхиллар
Фото:
7/7  Корону «Миссис Москва 2017» получила 31 летняя Яна Степанова
Фото:

"Мисс Москва", "Мисс Мира" и другие женщины-победительницы различных конкурсов — в нашей галерее.

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