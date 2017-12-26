Лучшие из лучших 

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Рамблер
1 час назад
Женщины-победительницы различных конкурсов 2017 года — в нашем фоторепортаже.
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Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"
Фото:
instagram.com/demileighnp
2/7
Победительница конкурса "Мисс Москва-2017" Елизавета Лопатина
Фото:
РИА Новости
3/7
Победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полина Попова (слева)
Фото:
РИА Новости
4/7
Победительница "Мисс Интернешнл 2017" представительница Индонезии Кевин Лилиана
Фото:
instagram.com/kevinlln
5/7
32-летняя уроженка Перми Татьяна Лавринович завоевала титул самой красивой замужней женщины мира, она победила в конкурсе "Миссис Земной шар-2017"
Фото:
instagram.com/tatyanalavrinovic
6/7
Победительница конкурса «Мисс мира 2017» Мануши Чхиллар
Фото:
instagram.com/manushi_chhillar
7/7
Корону «Миссис Москва 2017» получила 31 летняя Яна Степанова
Фото:
instagram.com/yana_stepanova_m
Комментарии
4
"Мисс Москва", "Мисс Мира" и другие женщины-победительницы различных конкурсов — в нашей галерее.
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