Четыре года СВО в фотографиях

Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, 2022 год
© Алексей Майшев/РИА Новости
Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, 2022 год
© Сергей Бобылев/ТАСС
Восьмилетний мальчик Алеша Павличенко приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области, 2022 год
© Таисия Лисковец/РИА Новости
Боевая работа экипажей ударных вертолетов Ми-28 ВКС РФ в зоне СВО, 2022 год
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска бойцами ВС РФ, 2022 год
© Виктор Антонюк/РИА Новости
Бойцы ВС РФ читают письма от детей в зоне СВО, 2022 год
© РИА Новости
Пострадавшие при взрыве в центре Донецка держатся за руки, 2022 год
© Сергей Аверин/РИА Новости
Местные жители в бомбоубежище в подвале дома, ДНР, 2022 год
© Сергей Бобылев/ТАСС
Жители ДНР разбирают последствия военных действий, 2022 год
© Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Сиволапов с внуком Захаром в поселке Петровка в ЛНР, Александр смог встретиться со своей семьей - дочерью и внуками, которых не видел 8 лет, 2022 год
© Валерий Мельников/РИА Новости
Жительница Мариуполя и собака на улице города, 2022 год
© Илья Питалев/РИА Новости
Свиньи бродят среди обгоревших туш погибших животных на территории фермы поселка Пришиб Михайловского района, 2022 год
© РИА Новости/РИА Новости
Проводы мобилизованных мужчин на железнодорожном вокзале перед отправкой на учебный сбор, Красноярск, 2022 год
© Андрей Самсонов/ТАСС
Проводы призывников в рамках частичной мобилизации, 2022 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, во время подготовки на полигонах Северного флота в Мурманской области, 2022 год
© Лев Федосеев/ТАСС
Боевая работа расчета РСЗО «Торнадо-С» в зоне проведения специальной военной операции, 2023 год
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военнослужащий окунается в иордань во время празднования Крещения на позициях танкистов в ЛНР, 2023 год
© Валерий Мельников/РИА Новости
Боевая работа расчета САУ «Малка» в зоне проведения специальной военной операции, 2023 год
© Станислав Красильников/ТАСС
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции, 2023 год
© Алексей Майшев/РИА Новости

Детская игрушка на улице в Авдеевке, 2024 год
© Станислав Красильников/РИА Новости
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ во время нанесения удара неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, 2024 год
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
БПЛА ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции, 2024 год
© Станислав Красильников/РИА Новости
Последствия попадания БПЛА по жилым домам в Раменском, Московская область, 2024 год
© Сергей Булкин/ТАСС
Боевая работа расчета РСЗО «Град» ВС РФ, 2024 год
© Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащий бригады «Эспаньола» ВС РФ в зоне проведения СВО, 2024 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Разрушенные дома в Судже, Курская область, 2025 год
© РИА Новости/РИА Новости
Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области, 2025 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Военнослужащий ВС РФ в пункте временной дислокации в зоне СВО, 2025 год
© РИА Новости
Военнослужащие спецназа «Ахмат» у церкви Воздвижения в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, 2025 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие подразделения спецназа «Ахмат» проводят эвакуацию мирных жителей из города Суджа, 2025 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости
РСЗО «Ураган» артиллерийского подразделения ВДВ во время боевой работы в зоне СВО, 2025 год
© Алексей Коновалов/ТАСС
Валерия и Виталий Калмыковы после церемонии венчания в подземном храме пункта временной дислокации группировки «Центр» в зоне СВО, 2025 год
© Станислав Красильников/РИА Новости
Последствия атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на многоквартирный жилой дом на Оснабрюкской улице в Твери, 2025 год
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Военнослужащий группировки войск «Запад» во время работы 23-мм зенитной установки ЗУ-23 в зоне СВО, 2025
© Александр Река/ТАСС

Военнослужащий подразделения БПЛА во время боевой работы расчета российского разведывательного БПЛА Supercam S350 в зоне СВО, 2025 год
© Алексей Коновалов/ТАСС
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, 2025 год
© Георгий Чернышов/ТАСС
Военнослужащий артиллерийского подразделения ВДВ во время боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне СВО, 2025 год
© Алексей Коновалов/ТАСС
Военнослужащий ВС РФ во время боевой работы расчета 120-мм миномета 2Б11 на первой линии обороны в зоне СВО, 2025 год
© Алексей Коновалов/ТАСС
Военнослужащий инженерно-саперного подразделения во время разминирования поля в Луганской области, 2025 год
© Александр Река/ТАСС

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала Специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Среди занятых российской армией в 2025 году укрепленных городов — Курахово, Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград), Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Гуляйполе и другие.

Зимой 2025-2026-го в результате обстрелов Украина оказалась на грани энергетического коллапса: значительная часть генерирующих мощностей разрушена, многочасовые отключения электричества стали обыденностью во многих городах, включая Киев. За четыре года конфликта численность населения Украины сократилась, по приблизительным оценкам, более чем на 10 млн человек. К 2025 году она снизилась до 28,7 млн граждан. Миллионы жителей покинули страну на фоне боевых действий.

С начала СВО Киеву активно помогали оружием и деньгами США и Евросоюз. По данным Кильского института мировой экономики, на конец 2025 года объем помощи Украине со стороны ЕС оценивался в $79,34 млрд, США потратили на те же цели $130,65 млрд, причем две трети этой суммы — военные поставки.

После возвращения к власти президента США Дональда Трампа переговоры по урегулированию украинского конфликта заметно активизировались. Встречи российской и украинской делегаций проходили в Стамбуле, Абу-Даби и Женеве, им предшествовал российско-американский саммит в Анкоридже (Аляска). К какому-либо взаимоприемлемому соглашению стороны не пришли. В России неоднократно заявляли, что цели СВО будут так или иначе достигнуты: военным или дипломатическим путем. Четыре года военной операции — в кадрах нашей фотогалереи.