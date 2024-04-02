Эстония подключится к инициативе по поставке боеприпасов Украине

Эстония подключится к чешской инициативе закупки артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна после состоявшихся в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

"Мы самым решительным образом поддерживаем эту инициативу и одновременно работаем над конкретными предложениями [об участии в ней Эстонии]. Две недели назад наше правительство приняло решение о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью €20 млн. Это будут главным образом боеприпасы", - сказал Цахкна, слова которого привело информационное агентство ČTK.

Эстония и Чехия поддерживают санкции Евросоюза против РФ "и их наиболее эффективное исполнение, включая использование для поддержи Киева замороженного российского имущества", сказал Липавский. Цахкна, комментируя разрабатываемый ЕС 14-й пакет санкций, заявил, что сообществу необходимо сосредоточиться на борьбе с гибридными угрозами. Эстония также поддерживает введение в Шенгенской зоне ограничений на передвижение российских дипломатов по территории стран, в которых они аккредитованы.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для Вооруженных сил Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Ранее газета Politico информировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности в Турции, ЮАР и Южной Корее.

Чехия и 15 государств, присоединившихся к ее инициативе по закупке артиллерийских снарядов Украине вне Запада, подписали соответствующие договоры с поставщиками. Первые боеприпасы эта страна получит в апреле, сообщила газета Corriere della Sera.

"Не были распространены никакие официальные заявления, но мы можем вас информировать, что правительство в Праге совместно с примерно другими 15 странами подписало договора на поставку [боеприпасов] и заплатило [за них] сумму примерно в 1,8 млрд евро", - отметила газета со ссылкой на свои источники.

Италия не входит в число государств, предоставивших средства на покупку снарядов.

Согласно изначальным планам, предполагалось закупить в третьих странах 800 тыс. единиц боеприпасов - 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм. Между тем, согласно газете, удалось изыскать на 200 тыс. снарядов больше. Поставки начнутся в следующем месяце, отметила Corriere della Sera.

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Госсекретарь США Этони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил "крайне важный момент", призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь. Об этом пишет Reuters.

Он подчеркнул, что Украине нужна большая поддержка от союзников.

"Абсолютно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им нужно, чтобы дальше защищаться, особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО", - заявил Блинкен.

В связи с этим он призвал конгресс США выделить дополнительную помощь в размере 60 млрд для Украины "как можно быстрее".

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов не предотвратит потерю Украиной новых территорий.

"Если конгресс передаст эти 60 миллиардов долларов, это увеличит цену, которую заплатит Украина перед тем, как потерпеть крах, это увеличит территории, которые ей придется отдать России", — заявил Дэвис подчеркнул, что другие варианты развития событий исключены.

Греция собирается передать боеприпасы стоимостью €150 млн Украине через Чехию, говорится в материале портала ieidiseis.gr.

Отмечается, что снаряды, которые хотят передать Киеву, находятся на складах греческих войск и классифицируются как «неоперативные и неиспользуемые».

«По словам военных чиновников, среди боеприпасов, которые будут проданы, есть те, которые всё ещё используются на учениях. По сути, они опустошают склады греческой армии ради Зеленского», — написал автор публикации.

Ранее премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько потребуется.

Германия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 180 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны ФРГ.

Отмечается, что Берлин отправит боеприпасы Киеву в рамках чешской инициативы по закупке снарядов у стран, не входящих в Европейский союз (ЕС).

Стоимость поставки составить 576 миллионов евро. Уточняется, что доля Германии в общей закупке боеприпасов для Украины в рамках этого плана составит 40 процентов.

Ранее парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер заявила, что ФРГ передала Украине 73 боевых танка Leopard. 55 из них класса Leopard 1A5, 18 — Leopard 2A6.

Финляндия намерена выделить €30 для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщило финское Минобороны.

"Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине", - приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.

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Литва выделила €35 млн в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины в третьих странах. Об этом сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

"Литовское правительство выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы", - написала она на странице в X.

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Польша обеспечит логистику поставок странами Европейского союза (ЕС) оружия на Украину. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский после заседания Вышеградской группы, сообщает РИА Новости.

Сикорский поздравил Чехию и поблагодарил предложивших «эту прекрасную инициативу, связанную с поставками боеприпасов Украине».

«Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу — не только финансовый, но также и логистический — так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Венгрия не присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины у стран, не входящих в ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поставляла и не будет поставлять Киеву никакого оружия, и не участвует ни в каких общих действиях, которые заканчиваются совместными поставками оружия.

Поражение Украины является лишь вопросом времени, украинской армии не смогут помочь западные поставки вооружения, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет неминуемый крах. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

"Поставка всего этого (Западного – прим. ред.) оружия не помогла и не поможет ей (Украине – прим. ред.) добиться преимущества. Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", - подчеркнул генерал (цитата по РИА Новости).

Отставной генерал напомнила слушателям, что ВС РФ на данный момент продолжают продвигаться на запад страны, в то время как украинские вооруженные силы испытывают нехватку личного состава после так называемого контрнаступления летом 2023 года. Куят подчеркнул, что у Запада не осталось никаких рычагов для того, чтобы повлиять на стратегическую ситуацию на Украине и изменить ее в свою пользу.

До этого полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN заявил, что продвижение Вооруженных сил РФ заставляет украинскую армию сильнее отступать и формирует новую линию фронта.

Россия в ходе спецоперации на Украине развеяла миф о превосходстве западных военных стандартов. Об этом РИА Новости рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат отметил, что использование Киевом западного вооружения и следование Вооруженными силами Украины (ВСУ) якобы передовых натовских методов планирования операций оказалось неспособно обеспечить превосходство на поле боя. Он добавил, что для российского оружия на поле боя не нашлось «ничего уникального и неуязвимого». Даже советская техника оказалась способна сжигать американские, немецкие и британские танки, что привело к падению акций производителей западной бронетехники.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что Запад не ожидал быстрого уничтожения переданной ВСУ техники на Украине. Он подчеркнул, что объемы поставок Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.